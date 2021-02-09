شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: معلول لن يلحق بمبارة بالميراس وفرصة فوز الأهلى 35% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى لن يلحق بالمباراة المقبلة أمام فريق بالميراس، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى قطر، وكان الأهلى قد خسر فى مباراة الدور نصف النهائى بالأمس أمام بايرن ميونخ بهدفين نظيفين بعد أداء مشرف.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير": مدرب بايرن ميونخ كان يأخذ الأمور بجدية جداً من على الخط ولم يهدأ حتى تسجيل الهدف الأول وقال إنه سعيد بالفوز على المباراة، وأكد أنه سيقدم أداء أفضل فى المباراة المقبلة، وموسيمانى أكد أن الأمر ليس سيئاً وهذا منطقى وعقلانى، البعض حزين لأن النتيجة 2/0، طب هل 1/0 كانت ستؤهلك للنهائى.

وأضاف: البايرن كسب شالكة 8 وهيرتا 4 وأرمينيا 4، وأتليتكو مدريد متصدر الدورى الإسبانى 4 ولوكومتيف 2 وبروسيا دورتموند 3 وشتوتجارت 3 وماينز 5 ووشالكة 4 وكسب الأهلى 2، هل الأهلى أقوى من كل هؤلاء، الخروج مقبول جداً وطبيعى.

واستكمل: لا يوجد فريق أوروبى لم يصل المباراة النهائية فى كأس العالم للأندية، والأهلى نفسه لم يصل النهائى من قبل، وفريق بالميراس لا يقل عن تيجراس الذى وصل النهائى ولدينا غيابات مثل على معلول وصعب جداً أن يلحق بالمباراة رغم تصريحات طبيب الفريق.

واستطرد "البايرن كان يضغط على الأهلى بـ 4 لاعبين من البداية، وهدف دخل فينا بعد 17 دقيقة وهذا كارثى لأنه ينذر بهزيمة كبيرة".

واختتم: فرصة الأهلي أمام بالميراس 35%، مقابل 65 للفريق البرازيلى، لكن كانت فرصته أمام البايرن 10% ولم أكن أستطيع قول ذلك قبل المباراة.