شكرا لقرائتكم خبر عن كمونة: من ينتقد الأهلي بسبب بايرن ميونخ "معندوش فكرة" وموسيماني ذكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر قدم أداءً مشرفاً أمام بايرن ميونخ رغم الخسارة بهدفين، في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الدوحة، وقال كمونة في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": شرف كبير جداً للأهلي أن يصل إلى كأس العالم للأندية سادس مرة، وواجه فريق من أعظم فرق العالم، والأهلي قدم أقصى ما يمكنه تقديمه في المباراة وقدم أداء راقي وأنا مبسوط جداً وأحيي اللاعبين، برشلونة اتغلب 8 وتوتنهام 7 وتشيلسي 3.

أضاف: من يتحدث عن أن الأهلي لم يقدم مباراة تستحق، أرى أنه ليس لديه فكرة عن الكرة ويحب الظهور على السوشيال ميديا وراجل قاعد فاضي.

استكمل: الأهلي سيحافظ على مستواه الحالي من خلال مبارياته بالدوري وأفريقيا، ولكنه يحتاج إلى الاحتكاك بالأندية الأوروبية في مباريات ودية لاكتساب الخبرات لكي يضيف إلى هذا المستوى

زاد: موسيماني يمكنه أن يلعب بالتشكيل أمام بالميراس، وضغط المباريات يجبره على ذلك، ويحتاج إلى تغيير 3 لاعبين على الأقل حتى لا يؤثر الإجهاد على الفريق، وبالميراس فريق كبير جداً، وتصريحاتهم أن هذه المباراة حياة أو موت، وهذا هو نفس ما يؤكده الأهلي، ويجب أن يكون اللاعبين في قمة تركيزهم مثل مباراة الأمس أمام بايرن ميونخ والأهلي كبير ويجيد التعامل مع المباريات الكبيرة ولديه مدرب ذكي.

واختتم: موسيماني على المدى البعيد سيكون أفضل من هذا بكثير ويمكنه استخراج الإمكانيات بأقصى طاقة من كل لاعب، ومن 23 مباراة فاز في 15 وخسر مباراة وحيدة قدام مين من بايرن ميونخ، وأحرز بطولة أفريقيا، ولو كسب المؤجلات سيتصدر الدوري.