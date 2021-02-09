شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تصعد للدور الثانى من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت ميار شريف لاعبة التنس المصرية فى الصعود للدور الثانى من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد الفوز على اللاعبة الفرنسية كلوى باكيه 2\0 خلال مباراة الدور الأول، حيث فازت ميار 7\5.

وشهدت المباراة ندية بين اللاعبتين، حتى تعادلا 4\4 ، ثم 5\5 ، بعد نهاية الشوط العاشر ، حتى استطاعت لاعبة المنتخب المصرى من كسر إرسال منافستها الفرنسية لتفوز في الشوط السادس، لتسيطر على المباراة، وتفوز وتحسم اللقاء لصالحها.

وبذلك تكون ميار شريف أول مصرية تفوز بالدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة، وأول مصرية فى التاريخ تحقق فوزًا فى أحد بطولات الجراند سلام للتنس بالدور الرئيسى.

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية فى تاريخ التنس المصرى تصل إلى الدور الرئيسى من بطولات التنس الكبري، وهى بطولة رولان جاروس، وقبلها كانت أول لاعبة مصرية تفوز بمباراة فى نفس البطولة، فضلاً عن نجاحها في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد فى تاريخ اللعبة.

وشاركت ميار شريف فى بطولة التنس المصرى باسم النادى الأهلى بعد عودتها من أمريكا الفترة الماضية.