شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. إيفونا يتلاعب بدفاع الزمالك والأهلى يفوز بكلاسيكو الدوري بهدفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء التاسع من فبراير ذكرى مواجهة الأهلى والزمالك رقم 111 التى جرت أحداثها فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام موسم 2015-2016، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسجل الجابونى ماليك إيفونا هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 56 بعد مرتدة سريعة، وأضاف عمرو جمال الهدف الثانى للأحمر فى الدقيقة 89 بعد مرتدة قام بها رمضان صبحى قبل أن يمرر للبديل جمال.

ونال هدف إيفونا مهاجم الأهلى السابق إشادة كبيرة وقتها، بعدما انطلق فى وسط ملعب الزمالك وسط ثلاثى الأبيض ليمر بسرعته ويصل لمنطقة الجزاء ويراوغ ثم يسدد كرة قوية بيمناه سكنت شباك أحمد الشناوى، وثارت موجة من التعليقات الساخرة عبر السوشيال ميديا لمراوغة ماليك إيفونا دفاع الزمالك يمينًا ويسارًا، وقرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور بعد الهزيمة إقالة الجهاز الفنى للزمالك وقتها بقياجة أحمد حسام ميدو وحازم إمام، وتعيين محمد صلاح مديراً فنياً بشكل مؤقت.

مثّل الأهلى: شريف إكرامى وأحمد فتحى (محمد هانى ) وأحمد حجازى ورامى ربيعة وصبرى رحيل وعبد الله السعيد وحسام غالى وحسام عاشور ورمضان صبحى ومؤمن زكريا (صالح جمعة) وماليك ايفونا (عمرو جمال).

ومثّل الزمالك: أحمد الشناوى وعمر جابر وأحمد دويدار وعلى جبر وحمادة طلبة وإبراهيم عبدالخالق (حازم امام) وأحمد توفيق ومعروف يوسف وأيمن حفنى (شيكابالا) ومحمود كهربا (مصطفى فتحى) وباسم مرسى.

وكان المهاجم الجابونى قد خاض موسم 2015 – 2016، مع المارد الأحمر، خاض خلاله 24 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 12 هدفا، قبل أن يرحل إلى تانجين تيدا الصينى ومؤخراً انضم للصفاقسى التونسى وشارك في 15 دقيقة فقط ليتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبى.