شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تصريحات صادمة لـ خالد الغندور بعد موقعة الأهلى وبايرن ميونخ.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج الإعلامي خالد الغندور، عقب انتهاء مباراة الأهلي وبايرن ميونخ بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية، فى مقطع فيديو، ليدلي بمجموعة من التصريحات التي اعتبرها جمهور الأهلي صادمة، حيث انتقد الحذر الزائد من جهاز ولاعبي الأهلي أمام نجوم البايرن، واعتبر أن لاعبي الأهلي كانوا "مرعوبين" من المباراة، وتحدث عن أن البايرن قدم مباراة بأداء متوسط وكاد أن يحقق فوز بنتيجة كبيرة خلال الشوط الأول.



الشناوى ونوير



خالد الغندور

ونرصد فى هذا التقرير أبرز 10 تصريحات صادمة لخالد الغندور عقب انتهاء مباراة الأهلي وبايرن ميونخ والتي انتهت بثنائية لنجوم البايرن مقابل لا شيء، وهي:

1- لاعبو الاهلى كانوا خايفين من البايرن جدا ومرعوبين في الشوط الأول.

2- بايرن ميونخ لعب على قد المباراة وخد اللى هو عايزه.

3- لاعبو الاهلى احترموا بايرن ميونخ زيادة عن اللزوم طول الماتش.

4- الأهلي معملش ولا كرة خطيرة على مرمى نوير ومفيش ولا هجمة مرتدة.

5- بايرن ميونخ كان ممكن يكسب الأهلي بنتيجة كبيرة وفرص كثيرة جدا وربنا ستر في الشوط الأول.

6- طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي الوحيد اللي كان عنده شخصية أمام البايرن ثم ايمن اشرف وبدر بانون.

7- أول مرة اشوف الأهلي ميلعبش 5 أو 6 كرات وبعدها ضيع الكرة

8- لاعبو بايرن ميونخ كانوا بيقطعوا الكرة من فريق الأهلي بكل سهولة.

9- الهزيمة بثنائية أحسن نتيجة ممكن يعملها الاهلى مع البايرن.

10- بايرن ميونخ كانوا بيقسموا على الأهلي في الشوط الأول.



صور من المباراة



كهربا خلال المباراة

وخسر النادي الأهلي مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، أمام بايرن ميونخ، بثنائية نظيفة، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ليستعد لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي والمقرر لها يوم الخميس المقبل.



اهداف بايرن ميونخ



جماهير الاهلى

وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ملف مباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي أقيمت أمس، الإثنين، وبدأ التفكير في آخر مباراة يخوضها الفرق في كأس العالم للأندية المقرر لها الخميس المقبل حيث ستعود البعثة في اليوم التالي للقاهرة.

وتصدرت مباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ الألماني حديث وسائل الاعلام العربية خاصة بعد خروج اللقاء بثنائية للفريق البافاري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين على ملعب "احمد بن علي" في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بهدفين نظيفين تأهل على أثرهما الى المباراة النهائية ليواجه تيجريس المكسيكي الخميس المقبل، بينما يلتقي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم.