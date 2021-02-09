شكرا لقرائتكم خبر عن "لقاء العمالقة".. تعليق خاص من الأهلى على صورة الشناوى ونوير بكأس الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى أداء النجم محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلى، إشادة كبيرة قبل وبعد المباراة التي جمعت الأهلي ببايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي انتهت بهدفين للبايرن، وانتشرت صور جمعت محمد الشناوي ونوير حارس البايرن عقب المباراة، نشرها مانويل نوير حارس بايرن ميونخ على حالته الخاصة بموقع انستجرام، ثم تناقلت الصورة على السوشيال ميديا فى العالم ولقت تفاعلا كبيرا يشيد بقدرات حارسي البايرن والأهلي.



حساب الاهلى على تويتر

وأعاد الحساب الرسمي للنادي الأهلي على "تويتر"، نشر الصور التي تجمع محمد الشناوي ومانويل نوير عقب انتهاء مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كاس العالم للأندية، وعلق على الصورة: " لقاء العمالقة".



الشناوى ونوير



صور بعد اللقاء

خسر النادي الأهلي مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، أمام بايرن ميونخ، بثنائية نظيفة، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ليستعد لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي والمقرر لها يوم الخميس المقبل.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ملف مباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي أقيمت أمس، الإثنين، وبدأ التفكير في آخر مباراة يخوضها الفرق في كأس العالم للأندية المقرر لها الخميس المقبل حيث ستعود البعثة في اليوم التالي للقاهرة.

وتصدرت مباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ الألماني حديث وسائل الاعلام العربية خاصة بعد خروج اللقاء بثنائية للفريق البافاري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين على ملعب "احمد بن علي" في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بهدفين نظيفين تأهل على أثرهما الى المباراة النهائية ليواجه تيجريس المكسيكي الخميس المقبل، بينما يلتقي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم.