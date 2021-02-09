شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم يواصل الغياب عن المقاولون في مباراة الجونة وجاهزية فاروقا وزكي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن جاهزية الثنائي، فاروقا نور الدين ومحمد حمدي زكي، لمباراة الفريق المقبل أمام الجونة، والمقرر إقامتها غداً ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام والتي يستضيفها استاد خالد بشارة بمدينة الجونة، وقال نبيل في تصريحات خاصة، أن الثنائي تعافى من إصابة الخلفية التى تعرضا لها في وقت سابق مع الفريق.
أضاف وائل نبيل، أن محمد سالم مهاجم المقاولون ما زال يحتاج إلى المزيد من الوقت قبل العودة للمشاركة، حتى يتعافى من إصابة الجزع في الركبة التى تعرض لها في وقت سابق وتسببت في غيابه عن المقاولون في المباريات الأخيرة.
وخضع فريق المقاولون العرب والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس لإجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، استعداداً للمباراة المقبلة أمام الجونة بالجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، وكان نادي المقاولون العرب قد أعلن عن قميصه الجديد بشكل رسمي، حيث زين الذئب التصميم الجديد لقميص الفريق، وهو شعار فريق المقاولون المتعارف عليه حيث يلقب الفريق بـ "ذئاب الجبل"، نسبة إلى الجبل الأخضر مقر نادي المقاولون.
وقال محمد عادل في تصريحات لبرنامج مساء أون الذى يقدمه مدحت شلبى على قناة أون تايم سبورتس 2، إن اللاعب سيفيد الزمالك، وسيظهر مستواه كلما شارك فى المباريات، خاصة أنه لديه طموح كبير، وأشار إلى أن الفريق لن يتأثر فى ظل تواجد أكثر من لاعب لتعويض مركزه، وقد سبق وباع الفريق أكثر من لاعب ولم يتأثر مثل أحمد على وطاهر محمد طاهر.
وأضاف المشرف العام على الكرة في المقاولون أن مسابقة الدورى هذا الموسم قوية، وهو أحد أسباب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدم تجانس اللاعبين الجدد مع الفر يق حتى الآن، بخلاف تواجد إصابات في صفوف المقاولون خلال الفترة الماضية، إلان النتائج ستتحسن تدريجيا مع تجانس الصفقات الجديدة.