شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم يواصل الغياب عن المقاولون في مباراة الجونة وجاهزية فاروقا وزكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن جاهزية الثنائي، فاروقا نور الدين ومحمد حمدي زكي، لمباراة الفريق المقبل أمام الجونة، والمقرر إقامتها غداً ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام والتي يستضيفها استاد خالد بشارة بمدينة الجونة، وقال نبيل في تصريحات خاصة، أن الثنائي تعافى من إصابة الخلفية التى تعرضا لها في وقت سابق مع الفريق.

أضاف وائل نبيل، أن محمد سالم مهاجم المقاولون ما زال يحتاج إلى المزيد من الوقت قبل العودة للمشاركة، حتى يتعافى من إصابة الجزع في الركبة التى تعرض لها في وقت سابق وتسببت في غيابه عن المقاولون في المباريات الأخيرة.