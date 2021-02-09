شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: غيرنا نصف الفريق ونتائجنا مقبولة وركلة جزاء سموحة التحام عادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبي أن ركلة الجزاء التى احتسبت على فريقه خلال مباراته مع سموحة التى أقيمت بالأمس ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الفريقين، التحام طبيعى ولا تتضمن أى إعاقة من رامى صبرى لمهاجم سموحة.

وقال طولان فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: اللى يجيبه ربنا كويس واللهم لا اعتراض على حاجة نقدر حكامنا ونحترمهم ولا نشكك فى قراراتهم لكن أعتقد أن ركلة الجزاء التى احتسبت علينا التحام طبيعى جداً واتجاه اللاعب كان طالع على خط الأوت مش رايح يحرز هدف.

وأضاف: عندما نتحدث نتعرض لعقوبات وعليا أنا بالذات بتكون مقصودة، لدينا ثنائي أفريقي مميز ولكنهم غاليين جداً اللاعب فيهم بـ 120 ألف دولار والثنائي من نيجيريا وتعاقدنا معهم في صفقات حرة، وهناك لاعب أخر من غانا سيشارك قريباً.

وأردف: أمشي خطوة بخطوة وهذا الموسم بالنسبة لنا صعب جداً لأننا غيرنا نصف الفريق، ولو مكانتش اللاعيبة الحالية حصلت على الاهتمام المناسب لم تكن تظهر بهذا الشكل، ونتائجنا مقبولة وونبذل جهد كبير جداً.

واختتم: مهما حصل فى الدورى المنافسة هتكون بين الزمالك والأهلى، والفروق متقاربة جداً.