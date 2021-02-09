شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة وشوبير يشكران الأهلى: أداء مشرف للكرة الإفريقية ضد بطل أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولى والأفريقي، رسالة شكر إلى لاعبي النادي الأهلي على الأداء أمام بطل أوروبا نادي بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ونشر أبو ريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صورة لفريق الأهلي خلال المباراة، وعلق قائلا: "شكرًا لرجال الأهلي على الأداء المشرف للكرة الافريقية والمصرية ضد بطل أوروبا".



هانى ابو ريدة على تويتر

كما أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن لاعبي الأهلي بذلوا مجهود كبير أمام نجوم البايرن، وأشار شوبير في رسالة على حسابه بموقع "تويتر" إلى بعض نتائج بايرن في الفترة الأخيرة، قائلا: "راجعت نتائج البايرن في مجموعته في بطولة اوروبا الموسم ده لقيته كسب اتليتكو مدريد برباعيه ولوكوموتيف بخماسيه وريد بول سالزبورج بسداسية وتصدر مجموعته بتعادل وحيد في أتلتيكو مدريد وفوز في كل المباريات طبعا ده غير مدبحة برشلونة الشهيرة الثمانية بس خلاص".



شوبير على تويتر

وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ملف مباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي أقيمت أمس، الإثنين، وبدأ التفكير في آخر مباراة يخوضها الفرق في كأس العالم للأندية المقرر لها الخميس المقبل حيث ستعود البعثة في اليوم التالي للقاهرة.

وتصدرت مباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ الألماني حديث وسائل الاعلام العربية خاصة بعد خروج اللقاء بثنائية للفريق البافاري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين على ملعب "احمد بن علي" في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بهدفين نظيفين تأهل على أثرهما الى المباراة النهائية ليواجه تيجريس المكسيكي الخميس المقبل، بينما يلتقي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم.