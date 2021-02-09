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ربنا يستر ..تاريخ الأهلى مع أندية البرازيل قبل مواجهة بالميراس على برونزية المونديال

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القاهرة - سامية سيد - يضرب الأهلى موعد جديدا في بطولة كأس العالم للأندية عندما يلتقى مع بالميراس البرازيلي ، في مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع  ، والمقرر  إقامتها بعد غدا الخميس  ، بعد أن خسر الأحمر أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي.البطولة    

ونجح الاهلى في الوصول الى نصف النهائي بعد التغلب على الدحيل القطرى في افتتاح البطولة ، بهدف دون رد ،  ثم الخسارة امام البايرن بهدفين نظيفين   ، ويعكف موسيمانى على وضع خطة مباراة  بالميراس في المواجهة المرتقبة

ومن المقرر أن تكون مباراة الاهلى امام بالميراس والمقرر موعد مباراة الفريقين بعد غد الخميس ، هي ثالث مواجهات الفريق الأحمر أمام الفرق البرازيلية ، حيث سبق وخاض الأحمر مواجهتين مع الفرق البرازيلية في مونديال الأندية في النسخ السابقة .

في عام 2006 التقى الاهلى مع انترناسيونال البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية ، و خسر الأحمر بهدفين ، ثم تغلب على  كلوب أمريكا المكسيكى بهدفى محمد أبو تريكة   وحقق برونزية البطولة و المركز الثالث المباراة الثانية كانت أمام كورينثاينز في مباراة دور نصف النهائي لبطولة 2012، وخسر النادي الأهلي بهدف نظيف.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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