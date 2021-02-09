شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: "حطيت إيدى فى الشق من الحكام قالوا للحكم اطرد حمد فطرد محمد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الإعلامى أحمد شوبير هجوماً على لجنة الحكام باتحاد الكرة، خاصة سعيد حمزة حكم مباراة المقاصة وسيراميكا والتى أقيمت أمس فى الدوري العام، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وقال شوبير في تصريحات إذاعية: شاهدت مباراة سيراميكا والمقاصة "أنا حطيت إيدى في الشق من الحكام"، طريقة الحكم نفسها تخض فى الطرد قالوله حمد إبراهيم تلفظ بلفظ خارج راح طرد محمد إبراهيم والواد يا عينى هيتجنن وهذا كله من العصبية، واحسب 15 ركلة جزاء لكن بهذا الشكل أنا مستغرب جداً".

كما علق شوبير على ركلة الجزاء التى احتسبها أمين عمر حكم مباراة إنبي وسموحة لصالح الفريق السكندري، والتى انتهت أيضاً بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق، وقال شوبير: أنا من المعجبين جداً بأداء أمين عمر وأرى أنه سيكون حكمنا في المونديال لكن فى مباراة إنبى وسموحة، تم احتساب هدف للفريق البترولى وكان الفار رائع، وفى كرة عادية جداً مع رامى صبرى ولاعب سموحة تم احتساب ركلة جزاء.

واختتم: لم تعجبنى تهنئة اتحاد الكرة للأهلي على الخسارة من البايرن، تهنئة مع الخسارة غير مقبوله تقدر تحييه أو تشكره.

كان النادي الأهلي قد خسر في مباراة الدور نصف النهائي بكأس العالم للأندية، أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا، بهدفين نظيفين، في مباراة قوية خاضها الفريق الأحمر بشرف حتى النهاية.

ويرى الإعلامي أحمد شوبير، أن بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في قطر بمشاركة النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، هي بطولة شرفية وتكريمية لأبطال القارات من الأندية، وأن فوز الفريق بها أمر جيد ولكنها في النهاية شرفية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعلي "مع شوبير": هكرر اللي بقوله منذ تأهل الأهلي لهذه البطولة، كأس العالم للأندية بطولة تكريمية وشرفية، إذا حصلت عليها فهذا أمر جيد، ولكنها مثل بطولة العالم للقارات، لو كان لدى أي فريق اختيار قرعة البطولة، لتمنى الابتعاد عن البايرن لأنه أفضل فريق في العالم هذا واقع.