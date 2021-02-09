شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز برنامج علاجي لتجهيز علي معلول لمواجهة بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدكتور احمد أبو عبلة برنامج علاجي للتونسي علي معلول لاعب الفريق من أجل تجهيزه لمباراة بالميراس البرازيلي المحدد لها بعد غدٍ الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية ، وغادر معلول مباراة بايرن ميونخ الألماني أمس متأثرا باصابته بتقل في العضلة الخلفية، ويخضع اللاعب لجلسات علاج طبيعي مستمرة من أجل تجهيزه بالشكل الجيد لوضعه تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة بالميراس المقبلة.

من جانبه ، قال الدكتور احمد أبو عبلة طبيب الفريق إن فرص لحاق اللاعب بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع قائمة وأن هناك برنامج علاجي بدأ اللاعب في تنفيذه مؤكدًا علي أن الأمور تتضح بشكل أكبر الساعات المقبلة ، وأكد طبيب الأهلي إن حالة اللاعب جيدة و مبشرة وان العمل مستمر من أجل تجهيزه بالشكل الجيد علي الصعيد الطبي للمباراة.

على صعيد متصل ، قال الألماني مايكل كروجر مدرب فريق إنبي السابق، إنه توقع مباراة أفضل من الأهلي أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كاس العالم للأندية، موضحا أن الأهلي لعب مباراة دفاعية جيدة لكنه كان حذرا للغاية في الجانب الهجومي.

وتابع كروجر في تصريحات تليفزيونية في برنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "الأهلي احترم بايرن ميونخ أكثر من اللازم، كان يستطيع تقديم مباراة أفضل، خاصة أن البايرن يعاني من الجهاد نتيجة تزاحم المباريات".

وعبر نجم ألمانيا السابق عن اندهاشه من لعب محمد مجدي أفشه الذي سبق له التدريب تحت قيادته في الفريق البترولي بصفوف الأهلي قائلا: "أفشة تدرب تحت قيادتي، لم يكن أسرع اللاعبين لكنه كان يعرف كيف يلعب الكرة، وانتقاله للأهلي إضافة قوية له".

وخسر فريق الأهلي بشرف بثنائية نظيفة من بايرن ميونيخ خلال المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.