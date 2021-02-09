شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملابس تطالب اتحاد الكرة بـ50% من سعر الكرة الموحدة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الشركة الألمانية الراعية لملابس المنتخبات الوطنية اللجنة التى تدير اتحاد الكرة بسداد قيمة 50% من سعر الكرة الموحدة التى تسلمتها الجبلاية مؤخرا وعددها 2000 كرة موحدة، وأخطرت الشركة اتحاد الكرة بأن الاتفاق الذى تم مع اللجنة الخماسية ينص على أن الشحنة الأولى من الكرة الموحدة وعددها 1000 كرة تكون مجانا بينما الشحنة الثانية تتحمل الجبلاية 50% من سعرها.

وتسلمت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة 2000 كرة موحدة و300 طقم ملابس للحكام أرسلتها الشركة الألمانية التى ترعى ملابس المنتخبات، بعد تأخر استلام الشحنة أكثر من شهر حيث كانت اللجنة ترفض الاعتراف بمذكرة الاتفاق التى أبرمت بين الشركة واللجنة الخماسية السابقة وتقضى بحصول اتحاد الكرة على خصم بنسبة 70%؜ بعد موافقة اللجنة القانونية للاتحاد والجهات الرقابية.

وتتكون الشحنة من ألفى كرة موحدة و300 طقم ملابس للحكام بواقع (3 أطقم مباريات باللوان الأخضر والأحمر والأسود وترينج خاص).

وحصلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فى وقت سابق على عدد 100 كرة موحدة مجانا فى مباراة السوبر الماضى فى أبو ظبى كذلك 1000 كرة للدورى المصرى و50 طقما للحكام.