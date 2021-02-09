شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يطالب أحمد بلال بدعم مصطفى محمد ويهاجم الجبلاية بسبب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الإعلامي أحمد شوبير، أحمد بلال مهاجم النادي الأهلي السابق، بالتوقف عن انتقاد مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار حالياً إلى جالاطة سراي التركي، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": الله يسترك يا كابتن أحمد بلاش تاخد سكة الناس اللى كلامها كله ضحك وتهريج، وأرجوك لما تتكلم عن مصطفى محمد اديله حقه ده مهاجم مصر الأول وكلنا بنتمناله الخير، وكابتن بلال راجل محترم ويعرف ربنا.

كما شن شوبير هجوماً على اتحاد الكرة بسبب موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود التى طلب مسئولو القلعة البيضاء تأجيلها، قائلاً: الزمالك طلب تأجيل مباراة حرس الحدود، بسبب مباراة أفريقيا أمام الفريق السنغالي في دور المجموعات، لأن رحلة السنغال مرهقة جداً تأخذ حوالي 8 ساعات، الأمر صعب جداً والبدايات مهمة وإذا ما كنتش هتساعد الأهلي والزمالك وبيراميدز يبقى مالكش لازمة اقعد في البيت وخلي حد تاني يشتغل، ما أنت أجلت لبيراميدز والمصري اشمعنى الزمالك.

أضاف: الزمالك يجس نبض فرجاني من جديد واللاعب سافر تونس ورجع، وسنرى الفترة المقبلة ما ستسفر عنه، لا أفهم لماذ تم فتح قصة عمرو عبد السلام الآن، هو في جون ما بيستقبلش أهداف.

ونشب صدام بين اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، ومسئولى أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز بعد إعلان مواعيد مباريات دور الـ32 بكأس مصر، حيث فوجئت الأندية بإقامة المباريات خلال شهر فبراير الجارى رغم أن اللجنة كانت قد أبلغت الأندية فى مارس المقبل.

واعترضت الأندية الثلاثة على المواعيد بسبب ضغط المباريات، حيث يلتقى الأهلى مع سموحة فى الدورى يوم 16 فبراير قبل أن يواجه النصر يوم 19 فى كأس مصر، وكذلك الزمالك الذى يلعب مع الإسماعيلى يوم 17 فى الدورى ثم حرس الحدود يوم 20 فى الكأس بجانب ارتباطات القطبين الأفريقية، بخلاف بيراميدز الذى يلعب فى كوت ديفوار امام راسينج كلوب يوم 14 بالكونفدرالية ثم يلتقى العبور فى الكاس يوم 17.