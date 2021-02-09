شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يمنح لاعبى الأهلى راحة اليوم ويبدأ تحليل بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء، وذلك عقب خوض مباراة بايرن ميونخ الألماني أمس الاثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية التى خسرها الأهلي بثنائية نظيفة ويبدأ الأهلي غدا الأربعاء استعدادته لمواجهة بالميراس البرازيلى الخميس المقبل فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

ويبدأ بيتسو موسيمانى دراسة فريق بالميراس البرازيلى بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين وعقد موسيمانى جلسة مع ثنائى التحليل بالجهاز الفنى وهما موسى ماتالابا ويوشا مالدويا من أجل تجهيز الفيديوهات الخاصة بالفريق البرازيلى استعدادا لرصد نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مواجهة الفريقين المقبلة التى ستقام في الخامسة من مساء بعد غد بتوقيت القاهرة.

من ناحية أخرى صدم خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوى على قناة الزمالك، جمهور الأهلى بتصريحاته عقب مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ بمونديال الأندية، وقال فى برنامجه: "مستوى الأهلى أمام البايرن مش كويس، الأهلي لم يهاجم ولم يدافع، وكان اللاعبون مرعوبين من بطل أوروبا، وظهر بوضوح الفرق بينا وبين الكرة الأوروبية، وإننا بنقدم كرة بعيدة جدا عما يقدمه لاعبو أوروبا".

وأضاف الغندور: "كنت أتمنى أن يشارك الزمالك فى مونديال الأندية، وبكل أمانة لو الزمالك شارك بدلا من الأهلي لن يقدم أفضل مما قدمه الأحمر، والاستفادة الوحيدة التى خرجنا بها من المباراة أن نعرف موقفنا وموقعنا من الكرة الأوروبية".

وخسر فريق الأهلي بشرف بثنائية نظيفة من بايرن ميونخ خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ، الإثنين، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل ثنائية البايرن ليفاندوفسكي بواقع هدف فى كل شوط، وبذلك يواجه بطل ألمانيا فريق تيجريس أونال المكسيكي في نهائي البطولة، فيما يلتقى الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع الخميس المقبل.