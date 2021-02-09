شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: بطولة العالم للأندية شرفية وتجنبنا فضيحة برشلونة أمام البايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامي أحمد شوبير، أن بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في قطر بمشاركة النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، هي بطولة شرفية وتكريمية لأبطال القارات من الأندية، وأن فوز الفريق بها أمر جيد ولكنها في النهاية شرفية.

وكان النادي الأهلي قد خسر بالأمس في مباراة الدور نصف النهائي بكأس العالم للأندية، أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا، بهدفين نظيفين، في مباراة قوية خاضها الفريق الأحمر بشرف حتى النهاية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعلي "مع شوبير": هكرر اللي بقوله منذ تأهل الأهلي لهذه البطولة، كأس العالم للأندية بطولة تكريمية وشرفية، إذا حصلت عليها فهذا أمر جيد، ولكنها مثل بطولة العالم للقارات، لو كان لدى أي فريق اختيار قرعة البطولة، لتمنى الابتعاد عن البايرن لأنه أفضل فريق في العالم هذا واقع.



أضاف: قبل المباراة الناس كانت بتقول يارب نتجنب فضيحة برشلونة بعد خسارته بثمانية أهداف، وقبل المباراة بيومين ارتفعت نغمة "ليه ما نكسبش"، حكمت على المباراة منذ التسخين، فريق لا يعرف الهزار ويلعب بالتشكيل الأساسي وأسماء تخض.

واصل: حط نفسك مكان لاعبي الأهلي، في فروقات كبيرة جداً، مهما حفظتهم وحفزتهم، لاعبي البايرن بايتين في الجيم، الفوارق الكبيرة من بداية التكوين نفسه، ومدرب تشيلسي بعد الخسارة بثلاثية من البايرن قال هذا حجمنا الطبيعي.

زاد: الأهلي مكانش ينفع يهاجم وموضوع الاستحواذ للبايرن كان منطقي، احنا بعد 17 دقيقة وهدف البايرن كله حط إيده على قلبه لا يحصلنا زي البارسا، وخروج علي معلول للإصابة وترنا ولكن أيمن وياسر جعلونا لا نشعر بهذا، ومحمد هاني لعب مباراة من أهم مبارياته رغم أنه لعب على جنابري.

استكمل: البعض يعترض على التشكيل، المباراة صعبة والفروق الفردية كبيرة جداً، في كأس العالم للقارات قدمنا مباراة قوية أمام البرازيل وكسبنا إيطاليا وفي النهاية خسرنا من أمريكا 3 في وقت كانت خسارتنا بهدفين تكفي للتأهل، وفي كأس العالم لعبنا مباراة قوية أمام أوروجواي وخسرنا من روسيا والسعودية.

واختتم: لنفترض أن الأهلي في بطولة أوروبا ويلعب في مجموعة بها أي سي ميلان، وأياكس وفريق هولندي، الأهلي يطلع الكام، ده لو خطف المركز الثالث يكون معجزة ما بالك بمواجهة البايرن أفضل فريق في العالم.