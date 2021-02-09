شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق نظام الفقاعة الطبية فى بطولة العالم للسلاح بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن تطبيق نظام الفقاعة الطبية فى بطولة العالم المقرر إقامتها فى مصر شهر أبريل المقبل، وذلك على غرار بطولة العالم لكرة اليد التى نظمت فى مصر الشهر الماضى وحققت نجاحا باهرا، وشهدت إشادة الصحة العالمية بالإجراءات الاحترازية.

وقال الحسينى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الاتحاد الدولى سيبدأ تلقى المشاركات من الدول بعد أسبوعين، مشيرا إلى أن البطولة ستشهد مشاركة نحو 1000 لاعب أو أكثر.

وذكر رئيس اتحاد السلاح من قبل أن هناك أكثر من 80 دولة تشارك فى البطولة، مضيفا أنه لن يكون هناك جمهور، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، شهد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماع الاتحاد الدولى للسلاح برئاسة ناتاليا رودريجيز، وبحضور نوفاك برڤيتش عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولى، وعبدالمنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصرى للسلاح.

وتناول الاجتماع كل استعدادات بطولة العالم للسلاح خلال الفترة من 3 إلى 11 إبريل المقبل، بمشاركة أكثر من 80 دولة، وخلال الاجتماع أكد الدكتور أشرف صبحى أن مصر إستضافت بطولة العالم لكرة اليد رجال، وهى أكبر تجمع رياضى عالمى منذ جائحة كورونا، وهى أكبر بطولة عالم حيث يشارك بها 32 منتخبا من مختلف دول العالم.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى نجاح الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا والتى يتم تطبيقها فى البطولة بإجراءات صارمة دون خلل، ويعد نموذجا للعالم فى إقامة البطولات الرياضية التى يمكن إقامتها مستقبلاً فى ظل الجائحة.

وأوضح أشرف صبحى أن كل التجهيزات من منشآت رياضية، وفنادق واستعدادات صحية وطبية للمنتخبات والوفود المشاركة فى بطولة العالم للسلاح فى أتم جاهزية، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى أكبر داعم للرياضة والبطولات العالمية التى تقام على أرض مصر، وأن الطفرة الإنشائية للبنية التحتية الرياضية المصرية وضعت مصر فى مقدمة دول العالم لإقامة الأحداث والبطولات والفعاليات العالمية نظراً لما يتوفر فيها معايير واشتراطات عالمية على أعلى مستوى.