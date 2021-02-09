شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه بالميراس على برونزية مونديال الأندية الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الكرة بالنادى الأهلى نظيره بالميراس البرازيلى فى تمام الخامسة مساء يوم الخميس المقبل بتوقيت القاهرة، لتحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا فى قطر، حيث يتوج الفريق الفائز فى هذه المباراة بالميدالية البرونزية.

ويأمل النادى الأهلى فى تكرار إنجازه السابق، عندما حقق المركز الثالث، وحصد الميدالية البرونزية فى مونديال الأندية عام 2006، بعدما تغلب على فريق كلوب أمريكا المكسيكى، بهدفين مقابل هدف.

وخسر فريق الكرة بالأهلى بشرف بثنائية نظيفة من بايرن ميونيخ خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الاثنين، باستاد أحمد بن على فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائى كأس العالم للأندية، وسجل ثنائية البايرن ليفاندوفسكى بواقع هدف فى كل شوط، وبذلك يواجه بطل ألمانيا فريق تيجريس أونال المكسيكى فى نهائى البطولة، فيما يلتقى الأهلى مع بالميراس البرازيلى على المركزين الثالث والرابع.

وحرصت جماهير القلعة الحمراء التى حضرت مباراة الأهلى أمام بايرن ميونخ الألمانى، على الهتاف لجميع اللاعبين والتصفيق لهم بحرارة عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز العملاق البافارى باللقاء وتحديدًا بهدفين نظيفين ليتأهل إلى المباراة النهائية.

وأغلق الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى ملف مباراة بايرن ميونخ الألمانى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، وبدأ التفكير فى آخر مباراة يخوضها الفرق فى كأس العالم للأندية المقرر لها الخميس حيث ستعود البعثة فى اليوم التالى للقاهرة.