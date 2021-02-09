شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يحسم أمره ويغلق ملف التجديد للزمالك نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التونسى الدولى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك موقفه من تجديد تعاقده مع الزمالك، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، بعدما أبلغ إدارة النادى برفضه التجديد للزمالك والرحيل بنهاية الموسم وذلك لضعف المقابل المادى الذى عرضه الزمالك بخلاف الاتفاق مع أحد الأندية فى الدورى الإماراتى للانضمام إليها فى صفقة انتقال حر عقب نهاية الموسم لحالى.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب بأن ساسى أبلغ إدارة النادى برفضه العرض المقدم من الزمالك والبالغ 1.5 مليون دولار فى الموسم وتمسك بالحصول على 2 مليون و200 ألف يورو فى الموسم الواحد على أن يحصل على مستحقاته المتأخرة ومقدم العقد الجديد عند التوقيع وهو ما اعتبرته إدارة النادى مغالاة وشروط صعب تحقيقها فى ظل الأزمة المالية التى يعانى منها النادى حاليا، خاصة أن ساسى من أفضل المحترفين الأفارقة الذين جاءوا فى الزمالك.

وبدأت إدارة الكرة فى الزمالك برئاسة أشرف قاسم فى العمل على تجهيز لاعب أجنبى بديل يتم التعاقد معه قبل انطلاق الموسم الجديد ويبدو أن الأقرب سيكون مهاجم أفريقي سبق وأن شارك فى أحد الدوريات العربية.

من ناحية أخرى عقد عبد الحليم على مدير الكرة بنادي الزمالك جلسة خاصة مع محمد عواد حارس مرمي الفريق، على هامش المران الجماعي اليوم، بسبب الضيق الذي يشعر به الحارس نظرا لاستبعاده من قائمة مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة.

وتحدث عبد الحليم على مع حارس الزمالك منذ ساعات، وعاتب اللاعب بعد التويتة التي كتبها عقب استبعاده من القائمة وأبدى خلالها حزنه الشديد بسبب استبعاده المفاجئ أمام الاتحاد السكندري رغم تواجده في قوائم المباريات السابقة.

وأكد عبد الحليم على لحارس الزمالك أنه أحد العناصر المهمة في القائمة البيضاء ولا غنى عنه بدليل تمسك النادي باستمراره ورفض رحيله نهائيا في الميركاتو الشتوي الماضي.

وأكد محمد عواد لمدير الكرة بالزمالك أنه فاض به وانتظر كثيرا ليشارك في المباريات دون جدوي واستبعاده من قائمة الاتحاد السكندري زاد من حزنه خاصة أنه لم يشكو من التواجد على مقاعد البدلاء طوال الفترة الماضية.