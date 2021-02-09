شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. رجال الأهلي فى ليلة محاولات الصمود أمام البايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق النادى الأهلي بقيادة مديره الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، فى كسب احترام وثقة الجماهير الحمراء، بل والعالم أجمع، فى ظل ظهوره بثبات مشرف فى نصف نهائى دورى كأس العالم للأندية المقام فى العاصمة القطرية الدوحة، خاصة فى الشوط الثانى، بعد تقديم شوط أول لا يليق بطموح القلعة الحمراء أمام بايرن ميونخ، على الرغم من الخسارة بهدفين دون رد.

واستطاع الأهلي أن يشرف الكرة المصرية، فى ظل محاولات الصمود أمام سرعات وفارق الإمكانيات أمام بطل أوروبا، خاصة فى ظل الأداء المقنع للثنائى محمد هانى وحارس المرمى محمد الشناوى المتألق .

ثنائية البايرن حملت توقيع النجم البولندي ليفاندوفسكي بواقع هدف في كل شوط، وبذلك يواجه بطل ألمانيا فريق تيجريس المكسيكي في نهائي البطولة فيما سيلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع الخميس المقبل.

هدأ أداء البايرن فى الشوط الثانى، لكنه بقى الأكثر خطورة، لكن الشناوي تألق بشكل واضح وأنقذ مرماه أكثر من مرة، وخرج حسين الشحات وشارك صلاح محسن بدلاً منه، وبواليا بدلاً من كهربا وديانج بدلاً من قفشة، وضغط الأهلي بشكل أكثر لكن الفاعلية غابت.

ويرصد الخليج 365 لقطات لرجال الأهلى فى ليلة محاولات الصمود أمام البايرن فى الصور التالية :



أيمن اشرف و عمرو السولية



طاهر محمد طاهر



كهربا



لاعبو الاهلى فى المباراة



لاعبو الاهلى



والتر بواليا



أيمن اشرف و عمرو السولية



طاهر محمد طاهر



كهربا



لاعبو الاهلى فى المباراة



لاعبو الاهلى