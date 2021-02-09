شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: الأهلى شرف مصر أمام بايرن ميونخ وزعلان من مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حلمى طولان المدير الفنى لفريق إنبى أن النادى الأهلى قدم مباراة قوية أمام بايرن ميونخ، فى مباراة الدور نصف النهائى ببطولة كأس العالم للأندية المقامة بالدوحة، والتى انتهت بفوز العملاق الأوروبى بهدفين نظيفين، بعد مباراة قوية من المارد الأحمر وقال طولان فى تصريحات لبرانمج "مع شوبير": لا شك أن ما يحدث فى الزمالك الآن هو استقرار إدارى وفنى، وأحيى الأهلى وأى حد يقول غير كدة ميعرفش حاجة لأن بتايرن ميونخ هو أحسن فريق على مستوى العالم، وهناك فروق كبيرة جداً بين الكرة المصرية والأوروبية على كل المستويات.

وأَضاف: ما فعله الأهلى بالأمس شىء عظيم جداً ده برشلونة خسران 8، والأهلى لا يعيبه أبداً الخسارة بهدفين نظيفين.

واستكمل: كنت أتمنى احتراف مصطفى محمد فى الدورى الإنجليزى، وأتمنى أن يسير على خطى صلاح، وبدايته جيدة جداً، ومقوماته وتكوينه الجسمانى يسمح بهذا لكن أنا زعلان منه لأنه لوى ذراع الزمالك، أسلوب الضغط والتعنت وعدم التدريب هو أسلوب خاطئ.

وعن المنافسة فى الدورى قال طولان: المنافسة أهلى وزمالك فقط وستظل حتى نهاية الموسم لأن المستويات متقاربة جداً.

واختتم: لا شك أن بيراميدز يضم لاعبين كبار ذوى مستوى عال جداً، لكن أي فريق في العالم بيجيب كم نجوم ويحطهم في فريق واحد تصبح العملية صعبة جداً، لكن الفريق كله نجوم ما يحققش حاجة، الناس زي خلية النحل، ناس شغالة وناس ملكات، النجوم الكبار يكون من الصعب جداً إلزامهم بأدوار دفاعية، ولذلك يكون هناك قصور في الأداء الدفاعي.