شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي للمغربى بن شرقي اليوم في مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع المغربي أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الزمالك، لاختبار طبي قبل انطلاق المران الجماعي اليوم، لتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، بعد خوضه لبرنامج تأهيلي خاص خلال الساعات الماضية.

غاب بن شرقي عن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري الأخيرة بالدوري الممتاز، والتي حسمها الأبيض أمام زعيم الثغر بنتيجة 2-0 في إطار الأسبوع الثاني عشر لمسابقة الدوري وشارك أحمد سيد زيزو بديلا له في التشكيلة الأساسية وقاد مركز الجناح الأيسر الهجومي.

تأهيل بن شرقي داخل الزمالك بدأ قبل مباراة الاتحاد السكندري، لكنه لم يلحق بالمباراة نظرا لاستمرار إصابته في الضلوع، مما أدى لضرورة خضوعه لبرنامج تأهيلي لحين الشفاء من الإصابة وأدي اللاعب المغربي تدريبات منفردة حتى أمس، وظهر بمستوي جيد مما جعله يقترب من العودة للتدريبات الجماعية وهو ما سيحدده الاختبار الطبي الذى سيخضع له اللاعب قبل مران اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل، ليفتتح مشواره فى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء لا بديل فيه عن تحقيق الفوز لحصد أول ثلاثة نقاط في مشوار تصدر المجموعة والتأهل للدور المقبل.