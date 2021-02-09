شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يتحدث عن خطة الأهلى لمواجهة بالميراس فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إنه وجهازه المعاون واللاعبين يمكثون خلال الساعات المقبلة على دراسة إيجابيات وسلبيات مباراتى الدحيل القطرى وبايرن ميونيخ الألمانى فى منافسات كأس العالم للأندية وذلك من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة قبل خوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلى الخميس المقبل.

وأضاف موسيمانى : بالطبع نتطلع لتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية ومن ثم علينا الاستفادة من مباراتى الدحيل وبايرن ميونيخ اللتين انتهتا بفوز الأهلى فى الأولى بهدف نظيف والخسارة بثنائية نظيفة فى الثانية لتحقيق هدفنا المتبقي في هذه المرحلة من المنافسات.

وأوضح : هناك سلبيات ظهرت فى أداء فريق الأهلي أمس أمام الدحيل وبايرن ميونيخ سنتطلع للتعامل معها وايضا هناك إيجابيات علينا العمل علي زيادتها لصالح الفريق. وأشار المدير الفني للفريق إلي أن مواجهة بالميراس البرازيلي ستكون صعبة للغاية خاصة وإنه فريق متميز جدا ويضم لاعبين علي اعلي مستوي ومن ثم علينا الاستعداد لها بشكل جيد جدا من أجل تحقيق أهدافنا في الظفر بها والحصول على المركز الثالث والعودة بالميدالية البرونزية.