إنجاز غير مسبوق.. ميار شريف تصبح أول لاعبة في تاريخ مصر تحقق الفوز في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

الشارقة - اميمة ياسر -

نجحت اللاعبة ميار شريف في تحقيق إنجاز تاريخي وغير مسبوق، لتصبح أول لاعبة مصرية في التاريخ تفوز في أحد بطولات الجراند سلام.

وتمكنت ميار شريف من الفوز على اللاعبة الفرنسية كلوي باكيت بمجموعتين دون مقابل (7-5 ، 7-5)، لتتأهل للدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولي بطولات الجراند سلام .

وتقام بطولة استراليا المفتوحة بمدينة ملبورن باستراليا المفتوحة.

وكانت ميار شريف قد تقدمت في الترتيب العالمي من المركز 128 إلى المركز 125 بعد وصولها إلى الدور الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة.

يذكر أن ميار شريف قد فازت علي اللاعبه الصربية اليكساندرا كرونيتش (المصنفه ٣٩ سابقا) بنتيجة 6/1 6/2 في المباراة النهائية في الدور التمهيدي لتصفيات استراليا المفتوحة لتتأهل إلي الدور الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة.