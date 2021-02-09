«فرانس فوتبول» تزيد التوتر وتضع صورة ميسي بقميص باريس سان جيرمان

الشارقة - اميمة ياسر -

وضعت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية صورة قائد نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بقميص نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على غلاف عددها الجديد.

ونشرت المجلة تقريرًا لها يتضمن آراء العديد من الخبراء حول كيفية ملائمة ميسي لفريق باريس سان جيرمان.

يأتي هذا بعد أسابيع من تصريحات المدير الفني للفريق الباريسي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ولاعبين مثل أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس ونيمار، تحدثوا فيها عن رغبتهم في انضمام ليونيل ميسي إلى صفوف فريقهم.

ومع قرب المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين برشلونة وباريس سان جيرمان في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، انتشرت في الآونة الأخيرة مسألة مستقبل ليونيل ميسي وانتقاله إلى النادي الباريسي، ليعرب النادي الكتالوني عن استيائه من التعليقات المستمرة من العاصمة الفرنسية حول النجم الأرجنتيني.

وأبدى ميسي شخصياً انزعاجه من شائعات ارتباطه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده في نهاية الموسم الحالي.

ورد المدير الفني لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان، عندما سئل عن تعليقات دي ماريا بشأن انتقال ميسي: "إنه أمر غير محترم"، حيث زعم الجناح الأرجنتيني أن هناك "فرصة كبيرة" للالتقاء بزميله الدولي.

وأضاف كومان "إنهم يتحدثون كثيرا عن ليو. إنه لاعب في برشلونة ولدينا مباراة مهمة أمامهم".

يشار إلى أن ميسي انضم إلى صفوف برشلونة في عام 2000، عندما كان عمره 13 عاماً، وبدأ ظهوره مع الفريق في 2004، وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 650 هدفا.