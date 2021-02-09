عامر شفيع يعتزل بعد مسيرة ربع قرن في ملاعب كرة القدم

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عمان: أعلن حارس المرمى الدولي الأردني عامر شفيع اعتزال كرة القدم بعد مسيرة من العطاء في المستطيل الأخضر امتدت لقرابة ربع قرن مع المنتخبات الوطنية وأندية أردنية وعربية.

وجاء قرار اعتزال ابن الـ38 عاما على هامش المعسكر التدريبي الذي يقيمه منتخب الأردن في إمارة دبي تأهبا لاستكمال مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.

وقال شفيع عبر الفيديو "اليوم اتخذت أصعب قرار في حياتي... أعلن إنهاء مسيرتي التي استمرت لأكثر من 25 سنة في ملاعب كرة القدم وقدمت خلالها كل جهدي ووقتي لخدمة كرة القدم الأردنية في المنتخبات الوطنية".

وأضاف "اليوم شعرت أنه من الصعب البقاء بنفس الجاهزية التي دافعت فيها عن فريق النشامى.. قررت ترك مكاني وأنا في قمة عطائي لأبقى عند حسن ظنكم دائما".

وختم شفيع رسالته بتقديم الشكر للأمير على بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم والجهاز الفني لمنتخب الأردن والجماهير الأردنية على وقوفها إلى جانبه وإلى جانب منتخب النشامى.

وخاض شفيع مع منتخب الأردن قرابة 170 مباراة دولية قادته للدخول في قائمة اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات الدولية في العالم.

وكان شفيع بدأ مسيرته حارسا لمرمى فريق اليرموك الأردني وارتدي أيضا قمصان أندية الفيصلي والوحدات وشباب الأردن، فيما مثل عربياً أندية الإسماعيلي المصري عام 2007 لموسم واحد، قبل أن ينهي الموسم الماضي ضمن صفوف الفيحاء السعودي.

ويملك شفيع رقما قياسيا في بطولة كأس آسيا، إذ دافع عن عرين منتخب الأردن في 15 مباراة خاضها النشامى في البطولة القارية خلال نسخ الصين 2004 وقطر 2011 وأستراليا 2015 والإمارات 2019.