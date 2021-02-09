إنجاز جديد.. ميار شريف تصعد للدور الثاني لاستراليا المفتوحة للتنس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حققت لاعبة التنس ميار شريف المصنفة رقم 131 عالمياً، إنجازا جديدا لها، حيث تأهلت إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إثر الفوز على الفرنسية كلوي باكيه بمجموعتين دون رد، في إطار الدور الأول من البطولة.

وحسمت ميار المجموعة الأولى أمام المصنفة رقم "187 عالمياً" لصالحها بنتيجة 7 أشواط مقابل 5، بعد أن كسرت إرسال باكيه قبل أن تفوز بالشوط السادس.

وتعادلت صاحبة الـ 24 عامًا في المجموعة الثانية أمام باكيه بنتيجة 4 أشواط لكل منهما ثم (5-5) بعد نهاية الشوط العاشر.

ولجأت اللاعبتان للدخول في مرحلة محاولة كسر الإرسال من أجل حسم المجموعة، وهو ما حققته ميار شريف عندما تمكنت من الفوز في الشوط السادس.

وفي الشوط الحاسم ، تمكنت ميار من حسمه بسهولة لتفوز بالمجموعة (7-5) وتصعد إلى الدور الثاني.

وأصبحت ميار شريف أولى اللاعبات المصريات التي تحقق الفوز في بطولة استراليا المفتوحة وتتقدم إلى ثاني أدوارها، حيث سبق لها أن كانت أول لاعبة مصرية تتمكن من خوض الدور الرئيسي في إحدى البطولات الأربع الكبرى عندما لعبت الدور الأول في بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي.