طولان: الأهلي قدم عملا عظيما.. ولا يعيبه الخسارة أمام بطل العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أشاد حلمي طولان مدرب انبي، بأداء الأهلي أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الفريق الأحمر لا يعيبه الخسارة بهدفين دون رد.

وخسر الأهلي أمام بايرن ميوينخ 2-0 في نصف نهائي مونديال الأندية خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب أحمد بن علي (الريان).

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة "أون سبورت"، قال طولان: "أحيي الأهلي على أدائه أمام بطل العالم، الفروق كبيرة بين الكرة الأفريقية والأوروبية على المستوى الفني والاحترافي وجميع المستويات".

وتابع: "الأهلي قدم عمل عظيم وقدم مباراة كبيرة، ولا يعيبه الخسارة بهدفين دون رد".

وعن مباراته أمس أمام سموحة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قال: "اللهم لا اعتراض، أقدر الحكام وأحترمهم ولا نشكك في قراراتهم أبدًا، لكن أعتقد أن ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا غير صحيحة، التحام طبيعي بين اللاعبين".

وواصل: "عندما نتحدث يتم توقيع عقوبات علينا، هذا الموسم صعب في إنبي لأننا قمنا بتغيير نصف قوام الفريق".

وأتم: "المنافسة محصورة دائمًا بين الأهلي والزمالك على لقب الدوري، لكن الحسم سيكون صعبًا".