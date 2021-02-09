غالي: الجيل الحالي لبايرن أفضل من الذي واجهناه قبل سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق حسام غالي، قائد الأهلي السابق، على هزيمة الفريق أمام بايرن ميونيخ، مساء أمس الإثنين، بنتيجة هدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال غالي في تصريحات لقناة "mbc مصر":" قبل المباراة الجمهور رفع الضغط من على لاعبي الأهلي، ولم يكن هناك أحد يطالب اللاعبين بتحقيق الفوز على بايرن ميونيخ لكن طالبهم بالاستمتاع بالمباراة وتقديم أداء جيد من جميع النواحي الدفاعية والهجومية".

وأضاف:" لم نطالب اللاعبين قبل المباراة بالفوز على بايرن ميونيخ، لكن ظهر عليهم الرهبة منذ البداية وهذا يجعلك تظهر بشكل سيء كما رأينا".

وتابع:" كان هناك توتر "مُفزع" لدي لاعبي الأهلي ، وليس هؤلاء لاعبي الأهلي الذين أعرفهم حين كانت الكرة معهم لم ينقلوها بالشكل المنتظر ".

وأتم:" في الدفاع لعبوا بشكل جيد، وفي الشوط الأول كان هناك أخطاء كثيرة بشأن نقل الكرة بين اللاعبين، والجيل الحالي لبايرن ميونيخ أفضل من الجيل الذي واجهناه قبل ذلك".

وسيضرب الأهلي موعدا مع بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية) في مونديال الأندية.

وسيلعب الأهلي مع بالميراس يوم 11 فبراير (الخميس المقبل) على ملعب المدينة التعليمية.

وستقام مباراة تحديد المركز الثالث بين الأهلي وبالميراس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.