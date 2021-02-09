كل شئ في رأس ليفاندوفيسكي.. كيف علقت صحف ألمانيا على مباراة الأهلي وبايرن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

بهدفين دون رد في مرمى الأهلي، حجز بايرن ميونيخ الألماني مقعده في نهائي بطولة كأس العالم للأندية ليواجه تيجريس المكسيكي في الحادي عشر من شهر فبراير الجاري.

سجل روبرت ليفاندوفيسكي هدفي بايرن في مرمى محمد الشناوي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين على ملعب أحمد بن علي (الريان) ضمن منافسات نصف نهائي المونديال.

وسلطت صحف ألمانيا الضوء على المباراة واقتراب بايرن ميونيخ من تحقيق اللقب السادس على التوالي.

كيكر

ليفاندوفيسكي يقود بايرن إلى نهائي كأس العالم للأندية

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن بايرن تغلب على فريق الأهلي المصري 2-0 في نصف النهائي، مضيفة أن العملاق البافاري حافظ على فرصته في الفوز بالكأس السادس.

وقالت الصحيفة: "استغرق الأمر ربع ساعة في البداية حتى يضع بايرن أول أهدافه، كان جنابري في الجانب الأيسر من منطقة الجزاء ووقف ليفاندوفيسكي بشكل مذهل على بعد ثمانية أمتار أمام المرمى ليسدد في الشباك".

واستعرضت الصحيفة بعض احصائيات المباراة، حيث أكدت أن التسديدات على المرمي جاءت 24:5 لصالح بايرنبنسبة استحواذ وصلت إلى 68%".

وفي الصحيفة ذاتها، نقلت تعليقات اللاعبين عقب المباراة وجاءت كالآتي:

مولر: حققنا هدفنا

"بالطبع كان وضعا غريبا أن نلعب أمام الجماهير مرة أخرى، لقد حققنا هدفنا بالوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، الآن لدينا الفرصة التي عملنا من أجلها.. يمكننا الفوز بكأس العالم للأندية".

هانسي فليك

"الرحلة لم تكن مثالية، لكن الفريق قام بعمل ممتاز، وصلنا إلى النهائي".

ليفاندوفسكي

"كانت المباراة بأكملها تحت السيطرة، الآن نحن في النهائي، ستكون مباراة كبيرة، نحن جاهزون لها، نريد الفوز بالكأس وتحقيق اللقب السادس".

مانويل نوير

"نتطلع إلى المباراة النهائية، سنواجه المكسيكي.. ونحن متحمسون للغاية بشأن المباراة".

بيلد

ليفا يقود بايرن إلى النهائي

وقالت الصحيفة أن بايرن نجح في الوصول إلى النهائي دون أن تهتز شباكه في مونديال الأندية، كما ظل بدون هزيمة (بايرن لم يهزم في هذه البطولة بإجمالي 570 دقيقة).

ونقلت الصحيفة تصريحات لبعض اللاعبين مثل توماس مولر ويوشوا كيميتش:

مولر

"كل شيء كان ودودًا ومتناغمًا للغاية، الأهلي نادٍ ضخم في مصر لهذا السبب نحن سعداء لأننا لم ندع أي شيء يحترق".

كيميتش

"أول 35 دقيقة كانت جيدة حقًا، بعد ذلك كان علينا الجري أكثر من اللازم، استحقينا النهائي".

سكاي ألمانيا

كل شئ في رأس ليفاندوفيسكي

ونقلت الشبكة تصريحات لأوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني عن ليفاندوفيسكي وقال: "يظهر قوته دائمًا.. يسجل الهدف في مكانه".

وقالت "سكاي" إن نوير اضطر للتدخل لأول مرة في واحدة من الهجمات النادرة التي نفذها الأهلي ضد المهاجم طاهر محمد في الدقيقة 21، لكن بايرن عاد على الفور وأثبت قوته.

وأضافت أن بايرن في الشوط الثاني افتقد السرعة لكن لم يفقد السيطرة على الكرة، وحاول فليك استعادة الزخم الهجومي بالتغييرات التي أجراها بدخول تشوبو موتينج قبل أن يسجل ليفاندوفيسكي الهدف الثاني برأسية سكنت شباك الشناوي.