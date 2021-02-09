متعب يتحدث عن أسباب خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الأهلي واجه فريق ليس لديه أخطاء، لافتًا أن بايرن ميونيخ الألماني يعتبر أفضل فريق في العالم.

وتلقى الأهلي خسارة، مساء أمس الإثنين، أمام بايرن ميونيخ، بنتيجة هدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال متعب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" الأهلي كان يرتكب خطأ واضح أمام بايرن ميونيخ حين يبدأ الهجمة، فالشناوي يرسل الكرة الطولية وتصل في النهاية للفريق الخصم، والفريق الألماني درس الأهلي جيدا".

وأضاف:" بايرن ميونيخ ظهر عليه بعض التوتر بعد أول 15 دقيقة، لكن بعد إحراز الهدف الأول، بدأ يظهر الارتياح على اللاعبين، وكان لديهم لاعبين يمتلكون سرعات غير طبيعية، ولديهم أيضا حلول كثيرة".

وتابع:" كانت وجهة نظري الللعب بـ 3 لاعبين في خط الوسط تكون واجباتهم الدفاعية أكتر".

وأوضح، أن الأهلي كان يجب عليه خوض المباراة بمهاجم صريح "والتر بواليا أو محمد الشريف"، مشيرا إلى أنه حين كنا نحصل على الكرة لم يكن لدى الأهلي أي حلول للوصول للمرمى.

وأكمل: كانت هناك رهبة لدى لاعبي الأهلي أمام بايرن ميونيخ منذ الدقائق الأولى وكان لابد أن تذهب تلك الرهبة مع مرور الوقت لكن ذلك لم يحدث رغم أن بايرن ترك بعض المساحات في وسط الملعب ولم يقم بالضغط طوال اللقاء".

واستطرد:" لا يوجد في مصر حاليا مهاجم يستطيع اللعب للنادي الأهلي، في الوقت الذي يتعرض خلاله مروان محسن للضغط وانصحه بالخروج لو استمر معه الوضع بعدم المشاركة حتى نهاية الموسم للحصول على الفرصة ".

وأشار إلى أن اللعب في النادي الأهلي ليس بالأمر السهل كما يعتقد البعض، فالمهاجم دائما ما يكون تحت ضغوط كبيرة ولا يوجد حاليا مهاجمين جيدين في الدوري المصري من أجل الانتقال إلى الأهلي.

وأتم:" الأهلي لم يصل للحارس نوير، وواجه أفضل فريق في العالم والنتيجة طبيعية، رغم أنه كان من الممكن تقديم أداء أفضل".