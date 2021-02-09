ميدو: تحذير لبعثة الأهلي بعد مصافحة كهربا والشحات لـ أبوتريكة.. والفيديو وصل لمسئولي الفيفا

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن هناك استياء كبير جدًا من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بسبب مصافحة ثنائي الأهلي، محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات، بـ "الأيدي" لمحمد ابو تريكة عقب انتهاء مباراة المادر الأحمر أمام بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة حالياً في دولة قطر.

وأوضح ميدو، خلال برنامجه "أوضة اللبس" الذي يقدمه عبر شاشة قناة "النهار" أمس الإثنين، أن مصافحة ثنائي الأهلي لأبو تريكة ضد نظام البطولة، مشيراً إلى أنه سوف يحدث تحذير إلى بعثة الفريق الأحمر بسبب عدم تكرار هذا مرة أخرى.

وأضاف ميدو: "أبو تريكة ووائل جمعة طلبا مقابلة بعثة الأهلي خلال الأيام الماضية بفندق الإقامة، لكن اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية هي من رفضت الأمر بسبب الإجراءات الاحترازية وقواعد البطولة".

وتابع: "فيديو قيام ثنائي الأهلي بمصافحة محمد أبوتريكة وصل إلى مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

وتوجه نجوم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، وحسين الشحات إلى مدرجات ملعب اللقاء، الذي أقيم علي استاد أحمد بن على في قطر لإلقاء التحية على أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة.

ووجه النجم الدولي المصري ونادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة للاعبي القلعة الحمراء بعد مواجهة بايرن ميونخ.

وقال أبو تريكة: "‏احنا بنحب الأهلي ولمّا بيخسر وده قليل والحمد لله بنحبه أكتر وأكتر، على الحلوة وعلى المره معاه، فى انتظار ميدالية يا أبطال".

وكان الأهلي قد خسر مساء أمس الإثنين أمام بايرن ميونخ بهدفين مقابل لا شئ، في نصف نهائي مونديال الأندية، ليضرب موعداً مع فريق بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الأربعاء المقبل.

وعلق موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على خسار الأهلي أمام بايرن ميونخ قائلاً: "ليست النتيجة التي أردناها، سيتعين علينا تحسين العديد من الجوانب، ستُظهر لك كرة القدم على مستوى بطولة كأس العالم دائمًا أنه لا يزال لديك الكثير من العمل للقيام به، خاصة عندما تلعب أمام أبطال أوروبا، لقد ذقت طعم الخسارة الأولى، ُمحبط جدًا!".