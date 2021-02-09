شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك كامل العدد فى مران اليوم بانضمام 11 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكتمل عدد لاعبي الزمالك في التدريبات الجماعية، اليوم الثلاثاء، بعد حصول العناصر الأساسية على راحة من تدريب الأمس بناء على رؤية الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو.

ومنح باتشيكو راحة في مران الأمس للاعبين الذين تواجدوا في التشكيلة الأساسية لمباراة الاتحاد السكندري بالدوري، حيث اكتفوا بأداء تدريبات خاصة لمدة 10 دقائق فقط، لعدم الشعور بالإجهاد على أن يتواجد كافة اللاعبين في المران الجماعي اليوم.

وينضم لتدريبات الزمالك الجماعية اليوم، 11 لاعبا وهم: محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وطارق حامد وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسيف الجزيرى.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل، في افتتاح مشواره فى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء لا بديل فيه عن تحقيق الفوز لحصد أول ثلاث نقاط في مشوار تصدر المجموعة والتأهل للدور المقبل.

ويتابع الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتشيكو الأوضاع داخل نادي مولودية الجزائر عن كثب خاصة بعد إجراء تعديل في تشكيل الجهاز الفني لبطل الجزائر، قبل أيام قليلة من موقعة أفريقيا مما قد يغير في طريقة اللعب المعتادة للفريق، ويدرس جهاز الزمالك حاليا بعد مباريات مولودية الجزائر عبر مقاطع الفيديو التى حصل عليها.

ويقود مباراة الزمالك وبطل الجزائر طاقم تحكيم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، وهو حكم يمتلك خبرات كبيرة في المباريات الأفريقية مما أدي لوجود حالة ارتياح داخل الجهاز الفني للزمالك.