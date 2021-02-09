شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. الأهلي يلدغ الترجى التونسى بقذيفة عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مباراة الأهلي والترجى التونسي، التى تجمع الفريقين فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا نسخة 2001، من اللقاءات التاريخية التى لا تنسى، والتى انتهت فى الذهاب بالتعادل السلبى على استاد القاهرة، والتعادل الإيجابى بنتيجة (1-1) بهدف سيد عبد الحفيظ الذى أحرزه بطريقة أكثر من رائعة فى أجواء امتلأت بالإثارة حتى الثوانى الأخيرة، لينجح الأهلى فى الصعود إلى نهائى البطولة ويتوج باللقب على حساب صن داونز.