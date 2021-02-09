«بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ»..ميدو ينتقد موسيماني..ويمدح الشناوي

الشارقة - اميمة ياسر - علق أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ التي أقيمت مساء أمس في مونديال الأندية.

وقال "ميدو" خلال تصريحات تلفزيونية بفضائية "النهار" عبر برنامج "أوضة اللبس": نتيجة جيدة وواقعية بالنسبة لجمهور الأهلي وكل متابع لكرة القدم، بايرن ميونخ اكتسح كل فرق أوروبا.

وأضاف :لاعبو الأهلي قاتلوا ولعبوا بروح عالية جدًا ورجولة، أما على المستوى الفني فالفريق كان لديه نواقص فنية كثيرة، ولم يظهر بشكل جيد.

وأنتقد "ميدو" بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الاحمر قائلا: : أشعر أن لاعبي الأهلي ليس لديهم إيمان بأنفسهم، ولا يأخذون القرار الصحيح، وكان هناك توتر وخوف كبير جدًا، ولا يليق أن يخاف اللاعب الدولي من أي نظير له على الكوكب.

وتابع: كنت أتوقع أن يتمتع بعض اللاعبين بشجاعة أكبر، الأهلي عندما واجه بايرن ميونخ، محمد بركات تصرف بشكل صحيح وأحرز هدفًا في نوير، هناك فارق في الأجيال.

وأوضح أن الأهلي بدأ المباراة وهو مرعوب من بايرن ميونخ، أحب موسيماني جدًا ولكن كان هناك خوف كبير جدًا لديه من أنه يخسر بنتيجة كبيرة، وهذه ليست شخصية الأهلي، ولم يشكل أي خطورة على مرمى البافاري.

وأشاد ميدو بـ "محمد الشناوي" حارس مرمي النادي الاهلي: مشرف،و هاديء ومتزن ويلعب بدون خوف، وأتمنى احترافه.

واختتم : "ما يمحي خسارة الأهلي من بايرن ميونخ وضعف الأداء الفني؛ هو الفوز على بالميراس البرازيلي، هو فريق صعب وشرس، وسيفوز على الأهلي إذا بدأ موسيماني بتحفظ مرة أخرى".