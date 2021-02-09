شكرا لقرائتكم خبر عن صدام بين اتحاد الكرة والأهلى والزمالك وبيراميدز بسبب مواعيد مباريات كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشب صدام بين اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، ومسئولى أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز بعد إعلان مواعيد مباريات دور الـ32 بكأس مصر، حيث فوجئت الأندية بإقامة المباريات خلال شهر فبراير الجارى رغم أن اللجنة كانت قد أبلغت الأندية فى مارس المقبل.

واعترضت الأندية الثلاثة على المواعيد بسبب ضغط المباريات، حيث يلتقى الأهلى مع سموحة فى الدورى يوم 16 فبراير قبل أن يواجه النصر يوم 19 فى كأس مصر، وكذلك الزمالك الذى يلعب مع الإسماعيلى يوم 17 فى الدورى ثم حرس الحدود يوم 20 فى الكأس بجانب ارتباطات القطبين الأفريقية، بخلاف بيراميدز الذى يلعب فى كوت ديفوار امام راسينج كلوب يوم 14 بالكونفدرالية ثم يلتقى العبور فى الكاس يوم 17.

وأرسلت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة خطابات للأندية المشاركة فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر هذا الموسم، وتضمنت جدول ملاعب ومواعيد جميع المباريات والتى ستقام جميعها فى الثانية والنصف ظهرا، كما تم إخطار الأندية بشروط مباريات كأس مصر فى دور الـ32.

ووفقا للخطابات، فى حال انتهاء الوقت الأصلى من عمر المباراة بالتعادل يلعب وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا انتهى الوقت الإضافى بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح لتحديد الفائز والمتأهل للدور التالى.

كما تضمنت الخطابات أن النادى المذكور أولا فى جدول المباريات يلعب بزيه الأصلى، والآخر يرتدى الزى الاحتياطى مخالفا للزى الأصلى، والنادى المذكور أولا مسئول عن كرات المباراة أيضا.

وذكرت الخطابات أيضا تكليف المناطق بالنواحى التنظيمية للمباريات من حيث سيارات الاسعاف والحماية المدنية وصبية الملاعب والمنظمين.