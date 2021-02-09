شكرا لقرائتكم خبر عن "فاض بيا" .. كواليس جلسة عواد وعبد الحليم على في مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عبد الحليم على مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع محمد عواد حارس مرمي الفريق، على هامش المران الجماعي اليوم، بسبب الضيق الذي يشعر به الحارس نظرا لاستبعاده من قائمة مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة.

وتحدث عبد الحليم على مع حارس الزمالك منذ ساعات، وعاتب اللاعب بعد التويتة التي كتبها عقب استبعاده من القائمة وأبدى خلالها حزنه الشديد بسبب استبعاده المفاجئ أمام الاتحاد السكندري رغم تواجده في قوائم المباريات السابقة.

وأكد عبد الحليم على لحارس الزمالك، أنه أحد العناصر الهامة في القائمة البيضاء ولا غنى عنه بدليل تمسك النادي باستمراره ورفض رحيله نهائيا في الميركاتو الشتوي الماضي.

وأكد محمد عواد لمدير الكرة بالزمالك، أنه فاض به وانتظر كثيرا ليشارك في المباريات دون جدوي واستبعاده من قائمة الاتحاد السكندري زاد من حزنه خاصة أنه لم يشكو من التواجد على مقاعد البدلاء طوال الفترة الماضية.

وأدي محمد عواد تدريبات منفردة، على هامش المران الجماعي للزمالك أمس، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل، في افتتاح مشواره فى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.