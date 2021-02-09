شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ الاستعداد لمواجهة راسنج كلوب بعد 48 ساعة راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم، الثلاثاء، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الأرجنتينى أروابارينا المدير الفنى، لخوض التدريبات الجماعية، بعد الحصول على فترة راحة لمدة يومين، فى إطار الاسعداد لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واتفق الجهاز الفنى مع إدارة بيراميدز على أن تغادر بعثة الفريق الكروى الأول القاهرة فى الواحدة ظهر الخميس المقبل، متوجهة إلى العاصمة الإيفوارية على متن طائرة خاصة، حيث فضلت الإدارة توفير الطائرة الخاصة لتذليل العقبات أمام الفريق من أجل العودة بنتيجة ايجابية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 14 من فبراير الجاري، ومن المنتظر أن يُحدد الجهاز الطبى موقف المصابين من السفر مع البعثة، لاسيما وإن أروابارينا كان منح اللاعبون راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب الفوز على الطلائع بهدف دون رد.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 18 ليدخل المربع الذهبى ويتواجد فى المركز الرابع بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكهم 12، وتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 11 محتلاً المركز الـ 12 بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.