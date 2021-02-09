بطولة مصر: انبي يفرض التعادل على سموحة

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القاهرة: فرض انبي التعادل على مضيفه سموحة بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي اقيم بينهما الإثنين على ملعب الاسكندرية في ختام المرحلة الثانية عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم انبي برأسية النيجيري دينو بيتر جودي (51) بعد العودة لحكم الفيديو المساعد للتأكد من ان الكرة تخطت خط المرمى، وعادل النتيجة لسموحة حسام حسن (61) من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة لحكم الفيديو المساعد ايضا.

ورفع سموحة رصيده الى 16 نقطة في المركز الثامن، مقابل 17 لإنبي في المركز السادس.

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع ضيفه مصر المقاصة 1-1 على ملعب السويس.

تقدم مصر المقاصة عن طريق باسم مرسي الوافد الجديد في انتقالات الشتاء من الانتاج الحربي (73)، وعادل لسيراميكا البديل شريف دابو (88) من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة لحكم الفيديو المساعد في لقاء أهدر خلاله شادي عيسي ركلة جزاء لسيراميكا (33).

ورفع سيراميكا رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع، بينما رفع مصر المقاصة رصيده إلى 14 في المركز العاشر.