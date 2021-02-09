شكرا لقرائتكم خبر عن دورى القسم الثانى.. حرس الحدود ضد بلدية المحلة.. ودمنهور أمام الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم 17 مباراة في الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة بدورى القسم الثانى ، بإقامة فعاليات المجموعة الأولى والثالثة بالإضافة لمباراة منتخب السويس والزرقا في ختام مواجهات المجموعة الثانية التي أقيمت أمس.

أما المجموعة الثالثة فتشهد مباريات غاية في القوة لعل أبرزها لقاء حرس الحدود وبلدية المحلة باستاد المكس فأصحاب الأرض يسعون للعودة الإنتصارات بعد الخسارة الأخيرة أمام فاركو بعدما هبطوا لوصافة المجموعة برصيد 18 نقطة، بينما يحتل بلدية المحلة المركز السادس برصيد 13 نقطة.

وفى مباراة لا تقل صعوبة عن سابقتها يستضيف أبو قير للأسمدة المتصدر نظيره الرجاء المطروحى المنتشى، فأبناء احمد الكأس يحتلون صدارة المجموعة برصيد 21 نقطة ويحاولون الحفاظ على الصدارة في الوقت الذى يحتل فيه أبناء مطروح المركز الحادى عشر برصيد 11 ومن المتوقع أن تشهد تلك المباراة إثارة وندية كبيرة.

وفى لقاء جماهيرى يستضيف دمنهور بقيادة محمود صبحى نظيره الأوليمبى بقيادة احمد سارى، أصحاب الأرض يدخلون المباراة في المركز الثانى عشر برصيد 10 نقاط، بينما يحتل أبناء الإسكندرية المركز الرابع برصيد 17 نقطة، كما يلتقى مالية كفر الزيات صاحب المركز الخامس برصيد 15 نقطة مع فاركو صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

وفى مواجهات لا تقل صعوبة عن سابقتها يلتقى دكرنس مع كفر الشيخ، وبيلا مع الحمام، وسبورتنج وبنى عبيد، والجزيرة والمنصورة.

وفى ختام مباريات الجولة الثانية عشر بالمجموعة الثانية يستضيف منتخب السويس على ملعبه نظيره الزرقا في أولى مباريات أيمن المزين كمديرا فنيا لأبناء الغريب خلفا لأشرف خضر الذى رحل بعد الهزيمة الأخيرة التي منى بها الفريق خارج ملعبه أمام جمهورية شبين.