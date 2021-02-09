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وزيرة الأولمبياد: يحتاج المنظمون استعادة الثقة بعد تعليقات موري

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رويترز 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت سيكو هاشيموتو وزيرة الأولمبياد اليابانية، الثلاثاء، إن منظمي الألعاب يحتاجون إلى استعادة الثقة بعد تعليقات من يوشيرو موري رئيس أولمبياد طوكيو 2020 عن النساء تسببت في غضب عارم.

وكشف استطلاع للرأي أجرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم الأحد عن أن قرابة 60% من اليابانيين يعتقدون أن موري رئيس اللجنة المحلية المنظمة لأولمبياد طوكيو غير جدير بتولي منصبه.

وأثار موري (83 عاما) عاصفة من الجدل داخل وخارج اليابان بسبب تصريحاته بأن النساء يتحدثن كثيرا، وهي تعليقات أدلى بها خلال اجتماع للجنة الأولمبية اليابانية وتراجع عنها لاحقا واعتذر لكنه رفض الاستقالة من منصبه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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