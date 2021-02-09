شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الأولمبياد: يحتاج المنظمون استعادة الثقة بعد تعليقات موري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سيكو هاشيموتو وزيرة الأولمبياد اليابانية اليوم الثلاثاء إن منظمي الألعاب يحتاجون إلى استعادة الثقة بعد تعليقات من يوشيرو موري رئيس أولمبياد طوكيو 2020 عن النساء تسببت في غضب عارم.

وكشف استطلاع للرأي أجرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم الأحد عن أن قرابة 60 في المئة من اليابانيين يعتقدون أن موري رئيس اللجنة المحلية المنظمة لأولمبياد طوكيو غير جدير بتولي منصبه.

وأثار موري (83 عاما) عاصفة من الجدل داخل وخارج اليابان بسبب تصريحاته بأن النساء يتحدثن كثيرا، وهي تعليقات أدلى بها خلال اجتماع للجنة الأولمبية اليابانية وتراجع عنها لاحقا واعتذر لكنه رفض الاستقالة من منصبه.