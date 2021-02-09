شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجهز أشرف بن شرقى لمواجهة مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برنامجا خاصا للمغربى أشرف بن شرقى من أجل تجهيز اللاعب للمشاركة فى مواجهة مولودية الجزائر في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى في دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

ويعانى بن شرقى من آلام فى الضلوع أدت لغياب اللاعب عن مواجهة الاتحاد السكندرى التى أقيمت أمس الأحد، على استاد القاهرة، فى اطار منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.

ويسعى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك، لتجهيز بن شرقى من أجل الاستعانة به فى مواجهة الفريق الجزائرى، من أجل تحقيق الفوز قبل خوض لقاء العودة فى الجزائر.

ويدرس باتشيكو نقاط القوة والضعف فى صفوف المنافس، وكيفية التعامل مع مفاتيح اللعب، واستغلال الثغرات من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فى مواجهة القاهرة،وحصل الخواجة البرتغالى على بعض مباريات المولودية فى الدورى الجزائرى، وآخرها الخسارة من شبيبة الساورة بهدف دون مقابل.