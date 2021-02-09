شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بايرن ميونيخ: محمد صلاح «ميسي القارة الأفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رومينيجه، رئيس بايرن ميونيخ، إن محمد صلاح، يعد ليونيل ميسي في القارة الأفريقية، فهو لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

أضاف رئيس البافاري، خلال تصريحاته لبرنامج جمهور التالتة، أن محمد صلاح، مؤثر للغاية مع فريقه الإنجليزي، ومنتخب بلاده، مثلثما يفعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع منتخب بلاده، ونفس الأمر مع ليونيل ميسي.