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رئيس بايرن ميونيخ: محمد صلاح «ميسي القارة الأفريقية»

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رومينيجه، رئيس بايرن ميونيخ، إن محمد صلاح، يعد ليونيل ميسي في القارة الأفريقية، فهو لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

أضاف رئيس البافاري، خلال تصريحاته لبرنامج جمهور التالتة، أن محمد صلاح، مؤثر للغاية مع فريقه الإنجليزي، ومنتخب بلاده، مثلثما يفعل النجم البرتغالي ، مع منتخب بلاده، ونفس الأمر مع ليونيل ميسي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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