شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: مباراة الأهلي مع بالميراس البرازيلي صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ضياء السيد، مدرب المنتخب السابق، إن مباراة الأهلي المقبلة أمام بالميراس البرازيلي ستكون في غاية الصعوبة.

وأضاف ضياء السيد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، في الأهلي مطالب بالتخلص من آثار الهزيمة امام بايرن ميونخ، والتحضير لمواجهة بالميراس البرازيلي، من أجل تحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية.

وتابع :" بايرن ميونخ فرض على الأهلي الدفاع واللعب من أجل تقليل فارق الأهداف، وعلى الأهلي أن يغلق هذه الصفحة ويبدأ التحضير لموقعة بالميراس".

وأكمل:" الفوارق بين الكرة الأوربية والمصرية ظهرت بوضوع في لقاء اليوم، ويجب تطبيق خطة لمدة زمنية من أجل تطوير الكرة المصرية، في الفترة المقبلة، سواء على مستوى اللاعبين أو المدربين".

وأردف:" كان على اتحاد الكرة أن يشيد بأداء الأهلي، ولايهنئه بماقدمه امام بايرن ميونخ، والطبيعي ان يشعر لاعبي الزمالك بالضيق وهم يشاهدون الأهلي في مونديال الأندية، أن يعملوا من أجل التواجد في هذا الحدث العالمي".

وأتم:" الوصول لمنصات التتويج هو هدف كل رياضي، وهذا ما يتميز به لاعبي الأهلي بعد خسارة لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين، كان هناك إصرارًا على حصد اللقب التاسع.