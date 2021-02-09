المغرب يهزم مالي ويحتفظ بلقب أمم إفريقيا للاعبين المحليين

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احتفظ منتخب المغرب بلقب بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين بعد فوزه على منتخب مالي 2-0.

وأصبح المغرب أول منتخب يفوز باللقب مرتين على التوالي، بعد فوزه في المباراة النهائية التي جرت في الكاميرون يوم الأحد.

وانتزع المغرب الفوز بصعوبة أمام آلاف المشجعين في ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي.

وسجل المنتخب المغربي هدفيه في الشوط الثاني، إذ أحرز سفيان بوفتيني الهدف الأول من ضربة رأسية، ثم عزز أيوب الكعبي التقدم بهدف آخر.

وأنهى منتخب مالي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه إيساكا ساماكي في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبدأ مالي المباراة بأداء جيد كان مفاجئا للمنتخب المغربي. وتبادل الفريقان هجمات غير مجدية في الدقائق العشرين الأولى من المباراة، إلى أن أتت الفرصة الخطيرة الأولى من ركلة حرة سدّدها سفيان رحيمي وأنقذها حارس وكابتن منتخب مالي دجيجي ديارا.

وتبعها فرصة انفرد من خلالها مهاجم مالي موسى كوني بالحارس أنس زنيتي وسدّد تجاه المرمى، ولكنّ الأخير أنقذ مرماه.

وتمكن منتخب المغرب من الاستحواذ أكثر على الكرة مع بداية الشوط الثاني.

وافتتح المغرب التسجيل عبر تسديدة بوفتيني الرأسية في الدقيقة 69، بعد ضربة ركنية لعبها عمر نمساوي.

وحالف الحظ لاعبو المغرب عند احتساب الحكم ضربة ركنية أخرى لصالحهم، وسجّل أيوب الكعبي الهدف المغربي الثاني بعد أن ارتدت الكرة من رأس محمد علي بمعمر.

وتوّج سفيان رحيمي هدّافاً للبطولة بخمسة أهداف، من بينها هدفان سجلهما في مرمى منتخب الكاميرون، في مباراة نصف النهائي.

وحضر مراسم تقديم كأس البطولة رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي أعيد تعيينه مؤخراً أحمد أحمد.