شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف مباراة البايرن ويستعد لآخر مباراة في المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ملف مباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي أقيمت أمس، الإثنين، وبدأ التفكير في آخر مباراة يخوضها الفرق في كأس العالم للأندية المقرر لها الخميس المقبل حيث ستعود البعثة في اليوم التالي للقاهرة.

بعيدًا عما سبق، منح الجهاز الطبي للفريق وليد سليمان لاعب الفريق راحة من ‏التدريبات التأهيلية والعلاجية، التي يقوم بها على هامش مران الفريق، الذي يقام بشكل يومي ‏على ملعب جامعة قطر، واكتفى وليد سليمان بخوض تدريبات بدنية خفيفة صباح اليوم في الجيم داخل مقر إقامة ‏الفريق، بالإضافة إلى خوض تدريبات مائية في إطار البرنامج الموضوع للاعب لتنفيذه من ‏أجل العودة بقوة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة ، وقطع وليد سليمان شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة ‏الخلفية.‏

ويتطلع الأهلى بطل أفريقيا لترك بصمة جيدة في كأس العالم للأندية التى يشارك فيها الأهلي للمرة السادسة في تاريخه.