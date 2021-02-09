شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواجهات قوية فى الجولة الثانية عشرة للمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم 17 مباراة في الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة بدورى القسم الثانى ، بإقامة فعاليات المجموعة الأولى والثالثة بالإضافة لمباراة منتخب السويس والزرقا في ختام مواجهات المجموعة الثانية التي أقيمت أمس.

ففي المجموعة الأولى وعلي ستاد بترول أسيوط، يحل بني سويف ضيفًا ثقيلاً على بترول أسيوط في مواجهة صعبة لكل الفريقين الجريجين بعد خروجهم من كأس مصر، ويحتل البترول المركز العاشر برصيد 13 نقطة، بينما يحتل بني سويف المركز السادس بـ16 نقطة.

علي ستاد نجع حمادي، يلتقي الألومنيوم أمام المنيا في مباراة مرتقبة ضمن صراع الكبار بتلك المجموعة، حيث يحتل المنيا الوصافة برصيد 23 نقطة، بينما يحتل الألومنيوم المركز الخامس برصيد 18 نقطة ، كما تشهد محافظة سوهاج ديربي قوي بين فريقي سوهاج وطهطا في مباراة قوية حيث يحتل طهطا المركز الثالث عشر برصيد 10 نقطة، بينما يحتل سوهاج المركز الثامن ب16 نقطة.

علي ملعبه يستضيف ديروط نظيره الإعلاميين في مباراة قوية من أجل الصراع علي المركز الثالث، حيث يحتل الإعلاميين المركز الثالث بـ20 نقطة، بينما يحتل ديروط المركز الرابع بـ18نقطة، كما يلتقى كيما أسوان مع الفيوم، ومركز شباب سمسطا مع قنا، وأسمنت أسيوط مع تليفونات بنى سويف.

ويستقبل ملعب الشرقية للدخان مباراة عصيبة بين فريقي الشرقية للدخان المتصدر وشبان قنا الطموح، ويريد الشرقية الفوز للحفاظ علي فارق النقاط مع ملاحقيه حيث يتواجد في القمة بـ28 نقطة، بينما يريد شبان قنا تحقيق مفاجأة وخطف الفوز حيث يحتل المركز السابع بـ16 نقطة.