شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف بعد استبداله التيشيرت مع ليفاندوفسكي: شكرا لأفضل لاعب فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللاعب محمد شريف، نجم الأهلي، رسالة شكر إلى البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بعد استبداله التيشيرت معه عقب انتهاء المباراة التي فاز بها البافارى بهدفين نظيفين على الشياطين الحمر باستاد أحمد بن علي فى الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وشارك محمد شريف نجم الأهلي صورا بعد انتهاء المباراة، كانت من بينها صورة تيشيرت ليفاندوفسكى، معلقا: "شكراً لأفضل لاعب في العالم لإهدائه القميص".



شريف مع ليفاندوفسكي

وكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم قد علق على مباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ التي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب نفسه في الدقيقتين (17 ، 85) على التوالي في المواجهة التي أقيمت على ملعب استاد "احمد بن علي" في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر، حيث تقرر أن يلتقي الفريق البافاري نظيره تيجريس أونال في النهائي الخميس المقبل، بينما يلتقي ممثل الكرة المصرية نظيره بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم نفسه.



قميص ليفاندوفيسكي

وأكد ليفاندوفسكي أن بايرن ميونخ كان يرغب في تسجيل الهدفين في وقت مبكر من المباراة إلا أن الظروف التي شهدتها لم تمنحنا ما أردنا بالكامل.

وأضاف ليفاندوفسكي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي البافاري: "المباراة بأكملها كانت تحت السيطرة، سعداء للغاية بوصولنا إلى النهائي، لقد أردنا الاستحواذ والسيطرة، فعلنا ذلك، لكننا أردنا أن نجعلها 2-0 في وقت سابق".

وتابع المهاجم: "ستكون مباراة النهائي كبيرة، نحن جاهزون، البطولة هي وقت رائع مع مباراتين رائعتين، من الغد سيكون تركيزنا على النهائي".

وأردف: "نريد الفوز بتلك البطولة وتحقيق السداسية، كأس العالم للأندية دائمًا ما يكون شيئًا مميزًا".

واختتم: "آمل أن نظهر بشكل أفضل في المباراة النهائية ولا نكون بحاجة إلى الكثير من الفرص".