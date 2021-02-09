شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون بعد فوز بايرن ميونخ: لست الأفضل ولكن لى أسلوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول تعليق له، عقب انتهاء مباراة الأهلى وبايرن ميونخ، والتي انتهت بفوز البافارى بهدفين نظيفين وكتب المغربى بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "الحمد لله على كل شىء لست الأفضل ولكن لي أسلوبي، سأظلّ دائمًا أتقبل رأي الناقد والحاسد".

وأضاف: "فالأول يُصحّح مساري، والثاني يزيد من إصراري.. إنهم يقولون ماذا يقولون؟.. دعهم يقولون مايشاؤون".



بدر بانون

وخسر فريق الأهلي بثنائية نظيفة من بايرن ميونخ خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل ثنائية البايرن ليفاندوفسكي بواقع هدف فى كل شوط، وبذلك يواجه بطل ألمانيا فريق تيجريس أونال المكسيكي في نهائي البطولة، فيما يلتقى الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع الخميس المقبل.

بدأ الأهلي بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

فيما لعب بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل مكوّن من: مانويل نوير، بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا، جوشوا كيميتش، كينجسلي كومان، روكا، سيرجي جنابري، توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي.